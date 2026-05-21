Dog Lovers Day, a Roma e Milano focus sulla prevenzione veterinaria

ROMA (ITALPRESS) - Prevenzione veterinaria, corretta alimentazione, e lotta contro le pratiche fai-da-te sono i temi al centro dall’edizione 2026 del Dog Lovers Day, l’evento promosso da Zoetis Italia, azienda leader nel settore della salute animale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, a Roma e Milano. Due momenti di aggregazione, ma anche di informazione scientifica. L’edizione 2026 ha messo in luce come il ruolo del medico veterinario sia in rapida evoluzione: non più solo “medico dell’emergenza”, ma alleato quotidiano per la prevenzione e la salute a lungo termine. In questo scenario si inserisce anche la lotta alle false credenze, fenomeni che possono mettere a rischio la salute animale e che sottolineano l’importanza di un confronto diretto con professionisti qualificati. mec/col3/gtr