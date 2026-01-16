All’Onu i dissidenti iraniani Alinejad e Batebi “Agite, basta riunioni”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riunito giovedì pomeriggio d’urgenza sulla repressione delle proteste in Iran, il momento più esplosivo e emotivamente potente è arrivato con le testimonianze di due dissidenti e giornalisti iraniani negli Stati Uniti, Masih Alinejad e Ahmad Batebi, invitati dagli Stati Uniti a intervenire davanti agli ambasciatori. Ma la loro presenza non si è fermata dentro la sala: subito dopo la riunione, parlando con i giornalisti in attesa, hanno rilanciato con parole ancora più nette, chiedendo non solo condanne, ma scelte concrete. xo9/sat/gsl