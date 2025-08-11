All’idroscalo di Milano il camp estivo gratuito ‘Supporter per un giorno’

MILANO (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Canoa Kayak, con il supporto della Regione Lombardia, promuove il Camp Estivo gratuito “Supporter per un giorno – Tifiamo lo sport”, un’iniziativa educativa e sportiva, che si terrà in occasione dei Campionati del Mondo di Canoa Velocità e Paracanoa ICF 2025, in programma dal 20 al 24 agosto all’Idroscalo di Milano.

L’attività è rivolta a bambini e ragazzi da 8 a 12 anni, che possono iscriversi sia individualmente che attraverso centri estivi, ASD/SSD e cooperative sociali attive sul territorio lombardo. Un’occasione imperdibile per i giovanissimi, che vivranno giornate di sport e divertimento a contatto con gli atleti di punta della disciplina, impegnati nella rassegna iridata, con la possibilità di incontrarli a ridosso delle competizioni e di assistere alle gare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo degli sport di pagaia, trasmettendo i valori del fair play, del rispetto delle regole, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale. Il progetto è interamente finanziato da Regione Lombardia e si inserisce nel più ampio quadro delle attività di promozione sportiva collegate all’evento iridato.

