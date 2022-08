CAGLIARI (ITALPRESS) – Un avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali in Sardegna è stato emesso dal centro funzionale decentrato di Protezione Civile: prevede da oggi e fino alle 21 di domani allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Gallura e Logudoro.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

