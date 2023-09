ROMA (ITALPRESS) – Momenti di gloria per Massimiliano Allegri. Dopo aver battuto il Lecce con la sua Juventus martedì sera e aver raggiunto la terza posizione in classifica dietro Milan e Inter, oggi uno dei suoi cavalli, Lyricus, ha trionfato all’Ippodromo Capannelle nel Premio Fastigio.

Guidato magistralmente al successo da Dario Di Tocco, rigorosamente in giubba amaranto, il 4 anni pupillo del tecnico bianconero, acquistato in Francia, ha trionfato su La Cortigiana al secondo posto, Godsave al terzo e Altalene al quarto.

– Foto Domenico Savi / Ufficio stampa Ippodromo Capannelle –

(ITALPRESS).