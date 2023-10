TORINO (ITALPRESS) – La vigilia del derby contro il Torino, in casa Juventus, non è di certo delle più rosee. Resteranno fermi ai box sia Vlahovic che Chiesa e, poco prima della conferenza stampa della vigilia, è arrivata anche la notizia della positività di Paul Pogba confermata dalle controanalisi. Massimiliano Allegri mantiene però la barra dritta. “Vlahovic e Chiesa sono out ma per il resto la squadra sta bene. Ci aspetta una partita importante. E’ una stracittadina”, ha affermato il tecnico della Juve.

“Siamo dispiaciuti per non avere a disposizione Dusan e Federico, perchè più ne abbiamo meglio è. E poi loro stavano facendo bene, con 8 gol all’attivo in due. All’interno di un’annata però succedono anche queste cose: vedremo quando recupererà Vlahovic dal male di schiena. Io spero il prima possibile. La risonanza di Chiesa è negativa, quindi non ha traumi: avverte questo fastidio ed è preoccupato, perchè viene da un infortunio al ginocchio. Abbiamo parlato e ho deciso di lasciarlo fuori: in campo servono giocatori sani”, ha precisato Allegri.

“Pogba positivo anche alle controanalisi? Non so niente. Dispiace umanamente per Paul. Aspettiamo comunque i risultati ufficiali”, ha spiegato il mister livornese, concentrato sul derby contro il Torino: “Ci sarà da battagliare domani. Ci troviamo di fronte una squadra forte fisicamente e arrabbiata”.

“L’importante, per adesso, è restare legati alle prime quattro della classifica e continuare a lavorare per migliorare nel gioco e nella solidità difensiva. Viste le assenze di Vlahovic e Chiesa, Kean giocherà di certo. Per il resto non ci saranno rivoluzioni sul piano tattico”, ha precisato Allegri.

“Giocheremo il derby con grande entusiasmo e con grande serenità. Serve l’apporto di tutti e anche il sostegno del nostro pubblico”, ha concluso il tecnico della Juve.

