Allegri firma col Milan e torna dopo undici anni, fumata bianca tra Conte e il Napoli

ROMA (ITALPRESS) – Prima Tare, poi Allegri: nello spazio di due giorni il Milan ha sistemato le due questioni più urgenti. E il domino delle panchine emette un ulteriore verdetto in serata: è fumata bianca tra Antonio Conte e il Napoli, salvo clamorosi ripensamenti il tecnico salentino, dopo la vittoria dello scudetto, resterà all’ombra del Vesuvio.

UN CAVALLO DI RITORNO PER IL MILAN

Cavallo di ritorno in casa rossonera. Il neo direttore sportivo Tare non ha perso tempo e nel giro di poche ore ha chiuso la trattativa per riportare Allegri in rossonero 11 anni dopo l’ultima volta. Ieri sera le parti si erano sensibilmente avvicinate, complici le notizie provenienti da Napoli a proposito di Conte (del quale Allegri sarebbe stato il sostituto più probabile), con il Milan scaltro ad approfittare della situazione di stallo per fare la sua mossa.

In mattinata sono stati limati gli ultimi dettagli e nel pomeriggio il tecnico livornese ha raggiunto in pieno centro a Milano gli uffici del suo procuratore Branchini, dove poco dopo sono arrivati anche l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, il presidente Paolo Scaroni e lo stesso Tare. Allegri ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo e dovrebbe guadagnare circa 5.5 milioni di euro a stagione. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, che arriverà nelle prossime ore, ma di fatto il Milan ha un nuovo allenatore, e nel frattempo in serata è arrivato il comunicato del club con cui i rossoneri annunciano la separazione da Conceicao.

NIENTE SPALLETTI-BIS AL NAPOLI

Antonio Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli. Si attende solo l’ufficialità ma non ci saranno più dubbi sulla permanenza del tecnico salentino sulla panchina azzurra. E il tweet del patron azzurro “Avanti tutta, più forti di prima” è l’ulteriore e chiaro riferimento all’accordo ormai raggiunto con il mister del quarto scudetto. L’incontro di martedì dopo la visita al Papa a casa De Laurentiis aveva già fatto capire che c’erano i margini per trattare la permanenza nella squadra fresca campione d’Italia. Prima della festa di lunedì sul Lungomare l’addio sembrava certo. A Torino già stavano preparando l’accoglienza per un figlio bianconero. Poi, però, qualcosa è cambiato.

Il presidente ha messo sul tavolo delle proposte importanti che Conte ha valutato in due giorni. E oggi pomeriggio il salentino ha ospitato a casa sua il patron, il direttore sportivo Manna e l’ad Andrea Chiavelli. Il patron ha assicurato al leccese un aumento di stipendio, un mercato da favola e l’inizio dei lavori a settembre del centro sportivo. Dunque, i tifosi del Napoli hanno tirato un sospiro di sollievo perché pensavano ad uno Spalletti bis. Ed, invece, potranno spingere ancora una volta Conte e i suoi ragazzi.

