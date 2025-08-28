Allegri “C’è voglia di riscatto. Mercato? Ci pensa la società”

CARNAGO (VARESE) (ITALPRESS) – “La voglia di riscatto c’è, con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata. Con un pò più di attenzione sugli episodi dei gol subiti potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni. E’ andata così e domani abbiamo la possibilità di rifarci. Il Lecce gioca un calcio veloce, è una squadra organizzata e lì non è mai facile”. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta rossonera al Via del Mare, riparte dal ko all’esordio in campionato.

Il Milan è chiamato subito a una reazione anche se domani non ci sarà Jashari, che si è fatto male stamane in allenamento, e in avanti potrà contare solo su Gimenez, unica alternativa visto che Leao non ha recuperato. “In qualche modo faremo, l’importante è approcciare la partita nel modo giusto, con rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, giocatori veloci, se si corre quanto gli altri poi le qualità tecniche vengono fuori”, continua il tecnico rossonero, che sgonfia sul nascere il caso Jimenez: “I ritardi li fanno tutti, è un buon giocatore, non è successo niente”.

Ma più del campo in questo momento è il mercato a tenere banco. La ricerca del centravanti sembra essere arrivata all’ultimo capitolo: in arrivo dal Chelsea c’è Nkunku. Precisato che “non ho mai chiesto Vlahovic, che è un giocatore della Juventus”, Allegri si limita a spiegare che “con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle situazioni che si possono creare con giocatori dalle caratteristiche diverse. In qualche modo faremo. Al mercato ci pensa la società che sta lavorando per mettere dentro quei giocatori che serviranno per far sì che la squadra cresca, cercando di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione”.

Il tecnico, che glissa anche su Rabiot (“E’ un giocatore del Marsiglia, gli sono affezionato ma non ci sentiamo da prima delle vacanze“), nega qualsiasi divergenza col club. “Sono abituato a stare con la società e allenare i giocatori che ho, e i giocatori che ho a disposizione per me sono i più bravi e bisogna arrivare ai risultati, con le buone o con le cattive. Con la società ci parliamo, con Tare, Furlani, Ibrahimovic. E’ la società che fa il mercato, io penso a lavorare. Abbiamo sei mesi da qui a marzo per essere in una buona posizione di classifica. L’input è coniugare la parte economica con quella sportiva perchè il Milan sia una società sostenibile. Bisogna avere pazienza e fiducia nel mercato che farà la società, io indico le caratteristiche e poi sarà la società a fare il mercato”.

