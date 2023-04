ROMA (ITALPRESS) – Un’alleanza tra il Governo e le città italiane impegnate nel raggiungere il traguardo della neutralità climatica: questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, alla presenza del ministro Gilberto Pichetto. “Siamo davanti a una sfida comune – ha detto il ministro – che dovrà poi essere in grado di coinvolgere tutto il Paese. Quelle azioni per la sostenibilità realizzate nei singoli comuni potranno essere, anche grazie all’interlocuzione col Ministero, ‘best practicè da far adottare alle altre città per realizzare sul territorio la transizione ecologica”.

Più nel dettaglio, sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino le nove città italiane selezionate dalla Commissione europea tra quelle che fanno parte della “Missione 100 città climaticamente neutre entro il 2030”, progetto che intende accelerare la transizione delle città europee verso la neutralità climatica. Tra i temi affrontati nel confronto al Ministero la razionalizzazione degli incentivi energetici, le semplificazioni, il rafforzamento delle reti, le azioni di adattamento.

Le città saranno centri di sperimentazione e di innovazione su tutti i temi, tra cui quelli ambientali ed energetici. Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri; l’assessora ai Fondi Europei /PNRR di Bologna e coordinatrice delle nove città Anna Lisa Boni; il Capo di Gabinetto del MASE Antonio Scino; il Capo Dipartimento responsabile dell’unità di missione PNRR Fabrizio Penna, assieme agli assessori e dirigenti delle altre città italiane di Missione 100 che hanno esposto le principali questioni territoriali e i passi in avanti compiuti.

