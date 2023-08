ROMA (ITALPRESS) – Scherma azzurra d’oro e d’argento alle Universiadi di Chengdu. Doppietta italiana, dopo una finale tutta azzurra e marchigiana, nel fioretto femminile con il successo di Serena Rossini su Elena Tangherlini, a quattro anni dalla vittoria di Erica Cipressa nell’ultima edizione di Napoli2019. Una grande giornata per l’Italia della scherma che raggiunge così quota tre medaglie (ieri l’argento della spadista Sara Kowalczyk). Nella spada maschile, invece, stop nei quarti di finale per Simone Mencarelli.

Il capolavoro di Serena Rossini è iniziato nel turno delle 32 con il successo per 15-8 sull’ungherese Mesteri. Ancora una larga vittoria per l’anconetana delle Fiamme Gialle nel tabellone da 16 contro la francese Nayl con il punteggio di 15-5. La certezza della medaglia è arrivata, per la studentessa di Scienze e Tecnologie Psicologiche all’Università di Urbino, grazie al 15-7 con il quale si è imposta sulla nipponica Kano. In semifinale il successo con un altro 15-7 contro la coreana Sim che le ha permesso di raggiungere la compagna azzurra Elena Tangherlini. In finale poi il successo che le ha regalato il titolo per 15-7 prima dell’abbraccio contro la compagna di squadra.

Grande prestazione anche per Elena Tangherlini che ha conquistato la seconda medaglia d’argento di questa spedizione azzurra alle Universiadi. La sua prova è partita nel tabellone ad eliminazione diretta con il successo per 15-8 contro l’ucraina Poloziuk. La marchigiana, negli ottavi di finale, ha sconfitto la coreana Park 15-11 entrando di diritto tra le top 8.

Nei quarti di finale la vittoria, che le ha regalato la certezza di una medaglia per la fiorettista dell’Esercito, contro la giapponese Iwamoto con il punteggio di 15-12. In semifinale, poi, la studentessa di Scienze Sociali dell’Università di Camerino ha sconfitto la cinese Chen per 15-12 conquistando l’accesso alla finale, persa, però, contro la compagna di nazionale Serena Rossini. Così le altre azzurre: nona Anna Cristino e 18esima Giulia Amore.

Nella spada maschile il migliore degli italiani è stato Simone Mencarelli che si è classificato al 5° posto. L’atleta torinese, numero 2 dopo la fase a gironi, ha iniziato il suo tabellone ad eliminazione diretta con il successo sull’atleta sudafricano Ndjeka con il punteggio di 15-11. Ancora una vittoria nel turno dei 32 per il piemontese che ha avuto la meglio sul norvegese Grosse 15-10. Lo spadista delle Fiamme Oro ha poi battuto l’avversario di Singapore, Si To per 15-8 conquistandosi il diritto di tirare il match per la medaglia. Nei quarti di finale lo stop per Mencarelli sconfitto con il punteggio di 15-7 dall’ucraino Sych. Per quanto riguarda gli altri azzurri: 9° Filippo Armaleo, 15° Giacomo Paolini e 26° Giulio Gaetani.

Nella notte italiana il via della terza giornata delle Universiadi in Cina, ultima dedicata alle competizioni individuali.

Dalle 3.30 il via al fioretto maschile con in pedana quattro azzurri: Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi e Tommaso Martini. Dalle 7 la partenza della fase a gironi della sciabola femminile con in pedana Giulia Arpino, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini ed Eloisa Passaro.

– foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]