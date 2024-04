VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alle Politiche educative Laura Besio, è intervenuta oggi all’Arsenale, in occasione della “Giornata del Mare e della Cultura Marina” che si celebra in tutta Italia in collaborazione con la Lega Navale Italiana. L’iniziativa è organizzata dall’ Istituto di studi militari e marittimi in sinergia con la Capitaneria di porto di Venezia quale momento divulgativo nell’attività della Marina militare a supporto del carattere marittimo del nostro paese. E’ stato l’ammiraglio di Divisione Andrea Petroni a presentare l’incontro parlando agli allievi del terzo anno della Scuola Navale Morosini, sottolineando la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle iniziative della Marina.

“Quando si parla di cittadinanza attiva, si deve pensare anche alla cittadinanza del mare – ha affermato la Besio – l’Amministrazione Brugnaro ha dato prova in questi anni, di voler rimettere al centro il mare e rilanciare la nautica a Venezia. E’ fondamentale il sostegno all’attività produttiva, dall’industria alla cultura, come avveniva ai tempi della Serenissima, coinvolgendo ogni istituzione e azienda. Sono grata a quanti portano avanti e rafforzano l’azione su temi specifici educativi. Ringrazio tutte le donne e gli uomini della Marina e delle Forze armate che ogni giorno si spendono per la popolazione”.

I relatori, questa mattina, oltre agli argomenti tecnici, hanno trattato in particolare temi ambientali e storici, nella giornata che celebra anche la cittadinanza del mare introdotta con il decreto legislativo 3 novembre 2017. “Questa è un’iniziativa molto importante, perchè permette di divulgare tutto ciò che è legato al mare e veicolarlo verso le nuove generazioni – ha detto l’ammiraglio Petroni rivolgendosi alle allieve e agli allievi – il mare è fondamentale, un elemento insostituibile della nostra esistenza”.



(ITALPRESS).