ROMA (ITALPRESS) – A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, – secondo quanto si apprende, ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

Alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

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