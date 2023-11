Allarme criptovalute, sempre più volatili ed esposte al rischio cyber

ROMA (ITALPRESS) - Caratterizzate da un crescente grado di incertezza e sempre più soggette al rischio di cyber attacchi. A mettere in guardia i consumatori dai rischi legati alle criptovalute è la Consob, che nell'ultimo rapporto annuale sottolinea come l'elevata volatilità della moneta digitale si caratterizzi sempre di più come un dato strutturale di questo tipo di asset, il cui valore di mercato, a settembre, era inferiore di oltre il 50% rispetto a fine 2021. sat/gsl