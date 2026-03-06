Allarme bomba, evacuato il Palazzo di Giustizia di Milano

MILANO (ITALPRESS) - Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno partecipato all'evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni all'interno del tribunale. Diverse telefonate al 112 hanno segnalato la presenza di ordigni all'interno del Tribunale di Milano. A riferirlo è l'operatore del NUE che ha risposto alle chiamate: a parlare sarebbe stato un uomo, probabilmente non italiano, che in due telefonate ha ribadito con insistenza la presenza di bombe nel Palazzo di Giustizia. Le chiamate complessive risulterebbero quattro: in due si sente la voce dell'uomo, mentre le altre due sono mute. Il numero da cui sono partite appare fittizio: una sequenza numerica molto lunga, non riconducibile né a un'utenza cellulare né a un numero fisso e, soprattutto, non richiamabile. Sul posto sono intervenuti le unità cinofile, gli artificieri e i vigili del fuoco. Il Tribunale è stato evacuato e le vie circostanti isolate, mentre venivano effettuati i controlli piano per piano all'interno del Palazzo di Giustizia. sat/azn