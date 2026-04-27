All’Aran il via al tavolo negoziale per il rinnovo del contratto 2025-2027

ROMA (ITALPRESS) – Si apre oggi all’Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027. La trattativa riguarda oltre 403mila dipendenti non dirigenti di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Camere di commercio.
L’avvio del negoziato, a poche settimane dalla firma definitiva del contratto 2022-2024, segna un passaggio rilevante: la continuità negoziale diventa metodo ordinario di gestione del lavoro pubblico, superando la logica delle lunghe vacanze contrattuali e assicurando maggiore certezza a enti, lavoratori e cittadini.
“Con questa trattativa è partita tutta la nuova tornata contrattuale 2025-2027. Siamo consapevoli del grande lavoro che ci aspetta come Aran, insieme alle organizzazioni sindacali, ma anche della soddisfazione di poter contribuire alla crescita di un settore, quello del pubblico impiego, fondamentale per la vita dei cittadini”, commenta il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo.
“Le risorse stanziate per il rinnovo – aggiunge Naddeo – ammontano, al lordo degli oneri riflessi, a 329,60 milioni di euro per il 2025, 659,20 milioni per il 2026 e 988,81 milioni a decorrere dal 2027, corrispondenti a un incremento programmato a regime del 5,4% del monte salari 2023, già aggiornato con gli incrementi del contratto 2022-2024 pari al 5,78%. A queste vanno aggiunti i 100 milioni stanziati dal Governo per il 2027-2028 a favore del personale dei Comuni. Il finanziamento è a carico dei bilanci degli enti (ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, con obbligo di accantonamento preventivo)”.
-Foto ufficio stampa Aran-
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