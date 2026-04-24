Fumarola “Mettere da parte i particolarismi, serve un patto per il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in una fase inedita. E’ necessario mettere da parte i particolarismi. Noi proponiamo un patto, una grande alleanza dove bisognano affrontare le questioni e i temi che riguardano l’immediato e la prospettiva. La vita del nostro Paese non inizia a e finisce a maggio, dobbiamo poter garantire a lavoratori, pensionati, famiglie e imprese un futuro dignitoso”. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del convegno “40 anni dalla LEGGE QUADRO. Per la riforma della Polizia Locale” organizzato dalla Fp Cisl nazionale. “Se ci concentriamo sui contenuti e se scegliamo come metodo il confronto per trovare un obiettivo condiviso, credo sia importante. Questo vale anche per le partí imprenditoriali, vale per il governo perché l’accordo che auspichiamo deve vedere in campo questi soggetti”, aggiunge.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).