PALERMO (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo avvia oggi un nuovo servizio culturale dedicato ai passeggeri in transito.

L’iniziativa, denominata “Totem letterari e podcast”, consente ai viaggiatori di scaricare gratuitamente racconti e podcast inediti di autori siciliani direttamente su smartphone, tablet o pc, da leggere e ascoltare durante il viaggio o nell’attesa del volo.

Il progetto “Totem letterari e podcast” ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale dell’aeroporto di Palermo, trasformandolo in un punto di incontro tra viaggio e cultura.

Grazie alla collaborazione con scrittori siciliani, i passeggeri possono accedere gratuitamente ai contenuti multimediali esclusivi inquadrando semplicemente il QRcode stampato sui totem, posizionati nell’area partenze.

I totem, inoltre, conterranno anche la foto e una breve biografia dell’autore/autrice.

“Questo progetto nasce dal desiderio di arricchire l’esperienza dei viaggiatori – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano -, offrendo loro un’opportunità unica di immergersi nella lettura o nell’ascolto di un podcast dai contenuti esclusivi. I tre talentosi autori siciliani hanno scritto e creato storie inedite per i passeggeri in transito, e questo rende più interessante l’iniziativa culturale, perché sarà un vera e propria scoperta”.

Protagonisti di questa prima edizione di “Totem letterari e podcast” sono tre giornalisti/scrittori siciliani:

Alessia Franco con il racconto “L’isola degli alberi cavi”: un

viaggio nel mondo delle fiabe contemporanee.

Gery Palazzotto con il podcast “Materia prima – la morte dimenticata di Libero Grassi”.

Salvo Toscano con il racconto “True colors”: narrativa moderna e avvincente.

– Foto: Comune di Palermo –

(ITALPRESS).