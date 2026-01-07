All’aeroporto di Napoli intercettati nel 2025 oltre 5 milioni di valuta non dichiarata

NAPOLI (ITALPRESS) – Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1 S.O.T. Napoli Capodichino hanno intercettato, nel 2025, denaro contante non dichiarato per un ammontare complessivo di oltre 5 milioni di euro, a cui sono corrisposte sanzioni e sequestri per oltre 220.000 euro, nei confronti di oltre 200 passeggeri.

I risultati conseguiti sono il frutto dell’analisi di rischio e dei flussi, unite a una solida esperienza di indagine psicologica dei comportamenti e delle reazioni dei passeggeri in transito sviluppata dai funzionari ADM e dai finanzieri, che hanno consentito di individuare le rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, in particolare voli provenienti e diretti in Medio Oriente e Nord Africa, nonché le principali metodologie di occultamento per aggirare i controlli doganali.

Il denaro è stato rinvenuto principalmente all’interno dei bagagli a mano o addosso ai passeggeri. Fondamentale, in questo ambito operativo, l’apporto fornito dal personale specializzato con unità cinofile addestrate alla ricerca di valuta, “cash dog”.

A ciò si aggiunge un’efficiente azione di contrasto al traffico di tabacchi lavorati esteri e di stupefacenti, che ha permesso di intercettare e sequestrare complessivamente oltre 150 kg di tabacchi lavorati di contrabbando e circa 90 kg di sostanze stupefacenti in transito.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

