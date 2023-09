ROMA (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard si impone con un’azione spettacolare al termine della tredicesima tappa della Vuelta a Espana, la Formigal-Col du Tourmalet, di 135 chilometri, con arrivo in salita sul passo dei Pirenei centrali francesi. Il danese della Jumbo-Visma trionfa il solitaria, secondo il compagno di squadra Sepp Kuss (statunitense) che perde soltanto 30″ e mantiene dunque la maglia rossa di leader della corsa. La compagine olandese ha dominato tutta la frazione e centra un tris sul podio con lo sloveno Primoz Roglic, giunto a 33″ dal vincitore di gioranta. Della Jumbo-Visma anche le prime tre piazze della classifica generale, occupate adesso nell’ordine da Kuss, Roglic e Vingegaard.

Tappa negativa per il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), andato in crisi sul Col d’Aubisque. Domani altra frazione di montagna con l’arrivo in quota nella Sauveterre de Bearn-Larra Belagua, di 156.5 chilometri.

