MILANO (ITALPRESS) – XC90, il Suv di lusso di medie dimensioni di Volvo ha ottenuto il premio Top Safety Pick+ per il 2023 dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). L’annuncio è stato dato successivamente agli interventi di revisione dei requisiti per l’assegnazione del riconoscimento Top Safety Pick (TSP) e Top Safety Pick+ (TSP+) da parte dell’IIHS. I nuovi criteri, più rigorosi, impongono per i veicoli candidati una maggiore protezione contro gli urti laterali, un miglioramento dei sistemi di prevenzione delle collisioni con i pedoni e l’eliminazione di proiettori di qualità inferiore. In linea con la sua visione per cui nessuno dovrebbe riportare lesioni gravi o morire a seguito di incidente a bordo di una volvo di nuova produzione, Volvo Cars ha posto la sicurezza al centro di tutte le sue attività. “Anno dopo anno, la Volvo XC90 continua a dimostrare di essere tra i veicoli più sicuri in circolazione”, ha dichiarato A’sa Haglund, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars.

La parte più importante della modifica dei criteri riguarda la sostituzione dell’originario test di impatto laterale dell’IIHS. Il nuovo test comporta un aumento dell’energia dell’82% e richiede che i veicoli ottengano una valutazione di “sufficiente” o “buono” per qualificarsi per il TSP, mentre per il TSP+ la valutazione non può essere inferiore a “buono”.

Entrambe le versioni mild hybrid (XC90) e plug-in hybrid (XC90 Recharge) della XC90 hanno ottenuto il riconoscimento TSP+. Oltre alla pluripremiata sicurezza, la XC90 Recharge offre fino a 73 chilometri (WLTP) o 35 miglia (EPA) di autonomia in modalità solo elettrica. Volvo Cars attribuisce alla sostenibilità la stessa importanza della sicurezza e per questo ha annunciato l’intenzione di arrivare a vendere solo veicoli completamente elettrici entro il 2030 e di voler raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2040.

foto: ufficio stampa Volvo Car Italia

(ITALPRESS).