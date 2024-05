TORINO (ITALPRESS) – Dall’1 al 5 maggio, il marchio Fiat è sbarcato in Sardegna dove è stato protagonista della terza edizione della Fiera Nautica, l’appuntamento che vede la partecipazione dei principali brand del settore, con ben 135 espositori e oltre 20.000 visitatori. La kermesse si è svolta presso la Marina di Porto Rotondo, incastonato in un’insenatura naturale della costa nord della Sardegna, che quest’anno festeggia i suoi primi 60 anni. E proprio qui, sul molo principale del Marina, davanti allo Yatch Club, Fiat ha accolto gli ospiti con uno dei suoi modelli più recenti e rivoluzionari: la Fiat Topolino Dolcevita. La versione “aperta” di Topolino esalta il carattere estivo e da Riviera da vivere in modo sempre più sostenibile grazie alla motorizzazione 100% elettrica e si inserisce perfettamente nel contesto della Fiera Nautica, particolarmente attenta al tema della sostenibilità ambientale come dimostra lo spazio dedicato interamente alle barche alimentate con energia elettrica.

Inoltre, due Fiat 500 del Mare, modello off-shore presente sul mercato dallo scorso anno, si sono prestate come courtesy boat per raggiungere il “Topolino Sunset Cafe” nella piazza dello storico Yatch Club di Porto Rotondo. Dalla terrazza del Topolino Sunset Cafe è stato possibile apprezzare i suggestivi tramonti circondati da un’atmosfera in pieno stile dolce vita con DJ set in onore della versione Dolcevita della Topolino, caratterizzata dalla carrozzeria aperta e perfettamente in linea con l’atmosfera e i colori dell’estate evocati dalla Fiera Nautica.

“La presenza di FIAT alla kermesse sottolinea l’impegno costante del Brand verso un futuro sempre più sostenibile e dà il via alla stagione estiva, ideale da vivere con Topolino Dolcevita. Infatti, con l’arrivo dell’estate la nuova Topolino Dolcevita sarà presente negli showroom italiani della Rete Fiat, dando così a tutti la possibilità di scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana sostenibile, per poi finalizzarne l’acquisto anche grazie alla competenza e professionalità delle concessionarie italiane sempre centrali nell’esperienza dei nostri clienti. Topolino Dolcevita, 100% elettrica, incarna orgogliosamente lo spirito italiano del marchio ed è il veicolo ideale per godersi l’estate lungo le strette strade della splendida costa italiana. Con una duplice anima straordinaria, Topolino Dolcevita si adatta perfettamente sia all’animato centro cittadino sia ai magnifici borghi italiani come Porto Rotondo, simbolo della Dolcevita italiana” ha dichiarato Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia.

Topolino Dolcevita è offerta ad un prezzo di 9.890 euro, invariato rispetto alla versione chiusa, e grazie anche agli incentivi statali, Fiat Topolino Dolcevita è disponibile con una soluzione leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39euro, simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici. Protagonista di queste giornate anche Fiat 600e, 100% elettrica, che è messa a disposizione dell’organizzazione come courtesy car. Sintesi dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il Marchio, la nuova Fiat 600e è la soluzione ideale sia per il commuting urbano sia per le escursioni extra cittadine. Inoltre, la gamma di 600 si completa con la motorizzazione ibrida, per soddisfare le differenti esigenze dei nostri clienti e per supportare la transizione verso una mobilità urbana sempre più sostenibile ma anche accessibile, a tutti.

