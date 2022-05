VENEZIA (ITALPRESS) – Alla Stazione marittima di Venezia, battesimo dell’acqua, con la sua prima crociera, che toccherà Croazia, Grecia e Turchia, per “Emerald azzurra”, il primo yacht di lusso oceanico della flotta della “Emerald Cruises”, composta sinora da nove imbarcazioni per le crociere fluviali. Alla cerimonia ha presenziato, tra gli altri, in rappresentanza della Città, l’assessore comunale al Turismo. La “Emerald azzurra”, che può ospitare un centinaio di passeggeri, sarà presto affiancata da un’altra barca quasi gemella: la “Emerald Sakara”.

(ITALPRESS).

