ROMA (ITALPRESS) – Dalla Fei è arrivata l’ufficialità: l’Italia è medaglia di bronzo a squadre nei Campionati del Mondo di Endurance disputati a Butheeb, negli Emirati Arabi Uniti, lo scorso 25 febbraio 2023. La nuova classifica, che vede l’oro assegnato alla Francia e l’argento al Portogallo, è diventata definitiva dopo la conferma, da parte del Tribunale Fei, della squalifica per antidoping di Hera Durances, cavallo montato da Abdulrahman Mohammed Alzayed, terzo binomio ad aver completato la gara del Bahrein che perde così il primo posto. In occasione del Mondiale di Butheeb la squadra italiana si era classificata quarta grazie alle prove di Camilla Coppini con Ernest, Letizia Milani con F B Karonte e Carolina Tavassoli Asli con Carma du Barthas che guadagnano anche una posizione nella classifica individuale. La medaglia di bronzo andrà però anche agli altri due binomi del Team Italia, Costanza Laliscia con Assim du Barthas e Daniele Massobrio con Rashida del Ma, che non avevano portato a termine i 160 chilometri della competizione iridata.

Nell’albo d’oro del Campionato del Mondo seniores di Endurance, l’Italia passa ora a 3 medaglie a squadre dopo l’argento ai WEG 2002 di Jerez de la Frontera (Antonio Rosi/Alex Raggio di Sole; Fausto Fiorucci/Faris Jabar; Roberto Busi/Al Jasir; Mario Cutolo/Zyad El Asil) e l’oro ai Mondiali di Dubai nel 2005 (Diana Origgi/Jasmineh; Angela Origgi/Jadana; Gianluca Laliscia/Jamil Bello; Pietro Moneta/Douarec).

A titolo individuale, invece, le medaglie sono due, entrambe d’argento, vinte da Fausto Fiorucci con Faris Jabar (Dubai 1998) e Antonio Rosi con Alex Raggio di Sole (Jerez de la Frontera, WEG 2002).

