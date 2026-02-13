Alla scoperta del Trial, l’arte dell’equilibrio su due ruote

ROMA (ITALPRESS) - Alla scoperta del Trial, dove la velocità lascia il posto alla precisione, la potenza all'equilibrio. È un'incredibile scuola di controllo della moto, base per molte altre discipline… Il Trial nasce in Gran Bretagna nei primi del '900, inizialmente come sfida di resistenza e affidabilità delle moto su terreni difficili e, negli anni, l’evoluzione porta alla disciplina che conosciamo oggi, incentrata sull'abilità a superare ostacoli. Da ASI Play, la tv di ASI. gm/gtr (Fonte video: ASI)