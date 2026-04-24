Alla Camera discorso di Cuperlo in stile Cetto La Qualunque contro dl Sicurezza

ROMA (ITALPRESS) - Cetto La Qualunque sbarca in aula alla Camera. Il deputato del Pd Gianni Cuperlo nel dibattito fiume sul decreto Sicurezza cita un discorso sul bonus rimpatri così come lo avrebbe pronunciato Antonio Albanese nel celebre film. “Cittadini, popolo sovrano, contribuenti - ha letto in aula Cuperlo - “quantunquemente” lo si intenda giudicare, questo decreto da me ispirato è grandemente emozionante, in quanto perché finalmente lo Stato ragiona come me. Perché tu, e dico tu, avvocato, arriva il migrante e tu che fai? Lo aiuti? Ma bravo: solidarietà, diritti e umanità. Però, se lo rimandi a casa, immantinente ricevi 615 euro. E questo, genialmente parlando, è il libero mercato della coscienza, perché la vera domanda è “sempremente” la stessa: ma è legale stare dalla parte della Costituzione? La risposta tu, avvocato, l'hai dentro di te: è un pacchetto vacanze. Benvenuto, arrivederci e grazie per avere scelto il nostro studio legale. Ma 615 euro sono pochi. Io da sindaco farei il bonus fedeltà: se ne rimpatri uno, 615; se ne rimpatri due, 1.000; se ne rimpatri più di tre, “forsemente” potrai ambire a un posto da Sottosegretario. E poi facciamo, “quantunquemente”, la tessera punti: ogni cinque migranti, un elettore in omaggio". sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)