All-Star Weekend dell’Nba, il Team Vince si aggiudica il quadrangolare del Rising Stars

ROMA (ITALPRESS) – Negli Stati Uniti la regular season di Nba si ferma per dare spazio al consueto e attesissimo All-Star Weekend. Ad aprire le danze all’Intuit Dome di Los Angeles, casa dei Clippers, è stato il torneo Rising Stars, che ha visto il trionfo del Team Vince, guidato da Vince Carter, sul Team Melo, che invece in panchina aveva Carmelo Anthony. Diverse le stelle assenti, tra cui Cooper Flagg, ma a prendersi la scena è stato un altro rookie che tanto bene sta facendo con la maglia dei Philadelphia 76ers, ovvero VJ Edgecombe. Il classe 2005 ha vissuto una serata da stella, aprendo con ben 17 punti all’attivo per battere in semifinale il Team T-mac (36-41 il risultato), mettendosi in luce anche con un ottimo 3/4 da tre. Successivamente, in una finale un po’ meno spettacolare rispetto alle semifinali, Edgecombe si è comunque preso la scena segnando i due liberi che hanno consegnato la vittoria al suo team per 24-25. Tutto questo nonostante dall’altra parte ci fosse un Dylan Harper in grande forma e miglior realizzatore della finale con 8 punti (6 quelli di Edgecombe).

In semifinale, nel format che ha previsto un quadrangolare con partite della durata di dodici minuti, Dylan si era reso protagonista con il canestro che ha chiuso la partita (40-34) contro il Team Austin (a cui non sono bastati gli 11 punti di Yanic Konan Niederhauser): nell’occasione, il giocatore degli Spurs ha vinto nettamente un intenso uno contro uno con il fratello Ron Jr, a cui ha poi rivolto una linguaccia scherzosa, il tutto mentre dagli spalti il papà Ron, uno da cinque anelli Nba in carriera tra Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, se la rideva. Il programma del fine settimana prosegue questa sera con l’attesa gara delle schiacciate e di tiri da tre, ulteriore antipasto per il culmine che arriverà domenica sera con l’All-Star Game.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).