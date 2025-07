ALIS, a Grimaldi il titolo di “Ambasciatore della qualità del mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “È per me motivo di grande orgoglio e profonda gratitudine ricevere oggi il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore della qualità italiana nel mondo, conferitomi dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che ringrazio davvero per il prezioso lavoro e per la profonda attenzione che dedica quotidianamente alla promozione della nostra identità e cultura”. Così Guido Grimaldi commenta il riconoscimento ottenuto, che celebra l’impegno del Gruppo Grimaldi e di ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) nel promuovere l’eccellenza italiana attraverso logistica sostenibile, innovazione e valorizzazione delle radici culturali, come dimostra anche il sostegno convinto alla candidatura, promossa proprio dal MASAF, della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

“Questo titolo – prosegue il presidente di ALIS – rappresenta un’assunzione di responsabilità: continuare a promuovere e valorizzare nel mondo le eccellenze italiane, con orgoglio, determinazione e senso patriottico. Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre navi, le nostre rotte e il nostro impegno quotidiano, a raccontare e rappresentare l’Italia autentica, quella che unisce tradizione, innovazione e qualità. Ringrazio ancora il Ministro Lollobrigida per la fiducia e per aver voluto riconoscere nel nostro lavoro un simbolo dell’Italia che viaggia, cresce e guarda al futuro”.

– foto ufficio stampa ALIS –

(ITALPRESS).