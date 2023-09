MONZA (ITALPRESS) – Alice Zilioli è il nuovo Direttore Marketing di Roche Diabetes Care Italy S.p.A., la divisione del Gruppo Roche pioniere nello sviluppo di sistemi di monitoraggio della glicemia e leader mondiale nell’offerta di soluzioni per la gestione del diabete.

Laureata in Economia presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA), ha sviluppato la sua carriera all’interno del settore farmaceutico, consolidando un’esperienza ventennale in diverse aree terapeutiche.

Ha iniziato la sua carriera in Roche nel 2007 e da allora si è affermata come una figura di spicco nel settore del Marketing, Market Access e Sales Force Management. Inoltre, da gennaio 2020, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area Marketing & Customer Innovation, dove ha guidato con successo un processo di trasformazione orientato al cliente, focalizzato sull’offerta integrata di prodotti e servizi, con un particolare focus sulla Digital Health e lo sviluppo di un programma di open innovation per un accesso continuo all’innovazione.

Grazie alla sua esperienza pluriennale in Digital Health, Omnichannel Marketing, Customer Engagement e Health Economics and Outcomes Research, Alice Zilioli porta con sè una visione innovativa e orientata al futuro. Appassionata di change management, ama abbracciare sfide sempre nuove e collaborare con team cross-funzionali e cross-divisionali con l’ambizione di migliorare la patient experience e gli outcome di cura.

“Sono felice di ricoprire questo nuovo ruolo”, dichiara Alice Zilioli, Direttore Marketing di Roche Diabetes Care Italy. “In qualità di leader mondiale nella gestione del diabete, sentiamo crescente la responsabilità di offrire soluzioni e servizi sempre più personalizzati, integrati e sostenibili per supportare le persone con diabete nella gestione quotidiana della patologia. Per questo motivo, sarà mio compito sostenere il portfolio di prodotti esistenti e guidare il percorso verso l’innovazione, oggi rappresentata dal nuovo sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio di Dexcom, di cui Roche Diabetes Care è distributore esclusivo per l’Italia; sviluppata per soddisfare i bisogni clinici di un elevato numero di persone con diabete, questa soluzione rappresenta un’alternativa concreta ai sistemi di monitoraggio intermittente oggi ampiamente diffusi”.

