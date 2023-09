PADOVA (ITALPRESS) – Il cielo è azzurro sopra Padova come le maglie dei ginnasti e delle ginnaste che si stanno misurando con i campionati nazionali assoluti di artistica. E’ quasi un mondiale quello che sta andando in scena al Palaindoor organizzato dalla Corpo Libero Gymnastics Team, per il blasone di alcuni dei protagonisti in pedana, per il livello tecnico espresso nei loro esercizi, per gli ufficiali di gara, dietro i tavoli delle giurie, molti dei quali sono anche giudici internazionali. La competizione veneta, infatti, è un importante banco di prova in vista dei Mondiali di Anversa, qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si è appena conclusa la sfida conclusiva dell’All around donne che ha incoronato la 46esima regina in 85 edizioni: Alice D’Amato da Genova, agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, con il complessivo sui quattro attrezzi di 113.550, conquista il suo primo titolo assoluto. Sul podio, insieme a lei Manila Esposito (pt. 111.800) ed Elisa Iorio (108.550) che con Giorgia Villa e le altre contendenti al titolo italiano hanno dato vita ad uno spettacolo più unico che raro. In tribuna autorità erano presenti il numero uno della Ginnastica italiana, Gherardo Tecchi, accompagnato dal suo vice, il vicario Valter Peroni, Dario Martello, presidente del Comitato Regionale Veneto FGI, e Diego Bonavina, assessore allo Sport del Comune di Padova.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

