Il governo di Panama ha formalizzato oggi la sospensione delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Saharawi del Fronte Polisario. Logica continuazione del suo sostegno all’inizio del 2024 all’Iniziativa di Autonomia presentata dal Marocco nel 2007, come “l’unica base per una soluzione giusta e duratura” alla disputa regionale attorno al Sahara marocchino.

Come aggiustamento strategico della sua politica estera, la Repubblica di Panama ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale del suo Ministero degli Affari Esteri, la sospensione delle sue relazioni diplomatiche con la cosiddetta “Repubblica Araba Democratica Saharawi” (SADR).

In conformità con i principi del diritto internazionale, questa decisione, con effetto immediato, si inserisce in una dinamica volta a dare priorità all’interesse nazionale e ad allineare gli impegni diplomatici di Panama con gli sforzi internazionali promossi dalle Nazioni Unite. Il comunicato ufficiale precisa che Panama “riafferma il suo sostegno alle iniziative dell’ONU” in vista di una soluzione pacifica, giusta e duratura della disputa sul Sahara.

Fedele alla sua tradizione di neutralità e mediazione, Panama sottolinea il suo attaccamento alla cooperazione e al dialogo multilaterale per rafforzare la pace e la sicurezza internazionali. Questo riposizionamento diplomatico segna anche il desiderio di Panama di adottare una politica estera costruttiva, evitando qualsiasi allineamento con entità non riconosciute dalla maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite.

La mossa è ampiamente vista come un significativo passo avanti per la diplomazia marocchina, che negli ultimi anni ha intensificato i suoi sforzi per raccogliere il sostegno internazionale per la sua iniziativa di autonomia per le province del Sahara sotto sovranità marocchina. Con il ritiro di Panama, il campo sostenitore del Polisario vede ancora una volta erodersi la propria influenza, mentre il Marocco continua a consolidare le sue alleanze strategiche su scala globale.

Questo sviluppo illustra l’impatto della leadership marocchina sulla scena diplomatica, caratterizzata da una strategia coerente e da un coinvolgimento attivo negli organismi internazionali.

Nel gennaio 2024, il Marocco e Panama hanno chiarito che i legami di cooperazione che li uniscono si basano sui principi di coesistenza pacifica, democrazia e buon governo, solidarietà, trasparenza, rispetto reciproco, rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, nonché sulla non conformità -ricorso a sanzioni unilaterali.

Sottolineando i risultati positivi ottenuti nello sviluppo delle loro relazioni a livello bilaterale e multilaterale, Panama e Marocco hanno deciso di continuare a promuovere queste relazioni al fine di attuare una road map che rifletta la determinazione dei due paesi ad agire congiuntamente sulla scena internazionale al servizio dei loro interessi comuni.