Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione

MILANO (ITALPRESS) – Il conduttore televisivo Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione. La Procura di Milano, rappresentata dalla Pm Letizia Mannella, ha aperto un’indagine, che è un atto dovuto dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno. La pm Mannella coordina anche l’inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini stesso, dopo che Corona, attraverso il suo format Falsissimo, aveva accusato il giornalista di aver portato avanti un sistema di favori sessuali richiesti ad alcuni partecipanti del Grande Fratello.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).