Alfasigma acquisisce Nordic Group B.V. ed espande la sua presenza in Europa

ROMA (ITALPRESS) – L’azienda farmaceutica Alfasigma ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con SEVER Life Sciences B.V. (“SEVER”) per la vendita del 100% delle azioni di Nordic Group B.V e delle sue controllate (Nordic Pharma). Nordic Pharma è un’azienda farmaceutica a capitale privato con strutture operative in Europa, Canada e Giappone.

L’operazione, spiega una nota, consentirà ad Alfasigma di integrare nel proprio portfolio di reumatologia – che include il franchise Jyseleca – il business di Nordic Pharma nel trattamento dell’artrite reumatoide, e in particolare il franchise del metotrexato Nordimet.

L’acquisizione permetterà inoltre di ampliare la capacità commerciale del gruppo grazie alla presenza diretta in 18 paesi europei, estendendo il raggio d’azione anche a Canada e Giappone. Oltre all’area reumatologica, l’accordo include l’integrazione del portfolio di Nordic Pharma nelle aree della salute della donna, della critical care e dell’oftalmologia. Entrano in Alfasigma 265 dipendenti con competenze ed expertise specialistiche.

L’acquisizione si inserisce nel quadro della strategia di M&A di Alfasigma, incentrata sulla crescita nelle terapie specialistiche e nelle malattie rare, con un focus particolare su gastroenterologia e immunologia. Il passo odierno fa seguito alle recenti operazioni di potenziamento del portfolio, tra cui l’acquisizione di Jyseleca nell’ambito delle patologie infiammatorie e l’accordo di licenza con GSK per linerixibat, indicato per il trattamento del prurito colestatico nella colangite biliare primitiva (CBP) in pazienti adulti.

“La nostra è una strategia mirata: individuiamo le giuste opportunità per far crescere l’area delle cure specialistiche e delle malattie rare a livello globale, concentrandoci su ambiti in cui i pazienti non hanno ancora opzioni terapeutiche adeguate in gastroenterologia e immunologia – ha detto Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma -. L’acquisizione di Nordic Pharma rappresenta una tappa decisiva in questo percorso, perché consolida la nostra presenza in Europa e amplia l’offerta in reumatologia”.

“Unendo i rispettivi portafogli, le competenze scientifiche e il valore delle nostre persone, saremo in grado di portare vera innovazione e creare ancora più valore per pazienti e azionisti”, ha aggiunto. Per Charlotte Phelps, Chief Executive Officer di Nordic Group B.V, “Alfasigma è il partner ideale per accompagnare Nordic Pharma nella sua prossima fase di crescita. Siamo due realtà unite dalla centralità del paziente, da solide basi scientifiche e da una forte cultura imprenditoriale. Siamo entusiasti di unire le nostre forze e la nostra esperienza per metterle al servizio dei pazienti”.

-Foto ufficio stampa Almasigma-

(ITALPRESS).