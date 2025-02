TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo ripete l’exploit del 2024 conquistando una triplice vittoria nei concorsi “Best Cars” in Germania e in Svizzera. I lettori della rivista automobilistica tedesca “auto motor und sport” hanno incoronato Alfa Romeo Giulia vincitrice della categoria “Midsize Import” per l’ottava volta. Alfa Romeo Tonale ha surclassato la concorrenza imponendosi come miglior veicolo d’importazione nella categoria “SUV Compatti/Fuoristrada”. Allo stesso tempo, Alfa Romeo Stelvio è stata premiata come miglior modello d’importazione nella categoria “Grandi SUV/Fuoristrada”.

Il concorso “Best Cars”, organizzato dalla rivista specializzata “auto motor und sport” con sede a Stoccarda, era alla sua 49esima edizione. All’iniziativa hanno partecipato oltre 94.000 lettori, che hanno indicato le proprie auto preferite tra una platea record di ben 462 candidate suddivise in 13 categorie, con classifiche ad hoc per i marchi di importazione. La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà il 9 maggio 2025, in occasione della tradizionale festa per l’anniversario della fondazione del porto di Amburgo.

In Svizzera, Alfa Romeo viene riconosciuto come il miglior brand in termini di stile dai lettori della rivista Auto Illustrierte. Inoltre, per l’ottava volta consecutiva, è stata confermata l’Alfa Romeo Giulia al primo posto nella categoria delle medie all’interno del concorso “Best Cars”. L’Alfa Romeo Stelvio è al primo posto nella categoria “SUV/fuoristrada” per la settima volta, mentre la Junior ha vinto il titolo nella categoria “Small SUV/Crossover” già nel suo primo anno. Alla 31a edizione della competizione “Best Cars” hanno partecipato 462 modelli in 13 categorie. I risultati dei concorsi “Best Cars” testimoniano ancora una volta lo straordinario appeal esercitato dalla tecnologia innovativa e dallo stile italiano di Alfa Romeo sugli appassionati di auto tedeschi e svizzeri.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).