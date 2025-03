Alfa Romeo GTA vince il “Motor Klassik Award”

TORINO (ITALPRESS) – Quasi esattamente 60 anni dopo il suo primo successo in pista, l‘Alfa Romeo GTA celebra un’altra vittoria: la coupè iconica, che ad aprile 1965 tagliò per prima il traguardo alla “1000 Chilometri di Monza”, è tra i vincitori del “Motor Klassik Awards 2025”.

I lettori della rinomata rivista di auto d’epoca, pubblicata dal 1984, hanno scelto l’Alfa Romeo GTA come loro favorita nella categoria “Classici Italiani” del concorso. Più di 17.000 lettori hanno partecipato all’edizione 2025 del concorso annuale “Motor Klassik Award” esprimendo i loro voti in 20 categorie tra cui quella “Classici Italiani”, dove l’Alfa Romeo GTA ha battuto concorrenti blasonati come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Famosa per la sua carrozzeria in lega leggera, la GTA ha ricevuto il 37,6% dei voti, proseguendo la serie di successi di Alfa Romeo al “Motor Klassik Award”. Più recentemente, nel 2023, l’Alfa Romeo GTV6 degli anni ’80 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Presentata nel 1965, l’Alfa Romeo GTA era basata sulla versione coupè della Giulia. Tuttavia, invece di una carrozzeria in acciaio, era costruita quasi interamente in lega leggera. Progettata come veicolo base per il motorsport, la vettura a due porte pesava solo 745 chilogrammi. Il suo motore quattro cilindri da 1,6 litri, con doppio albero a camme in testa e doppia accensione per cilindro, era tra i propulsori più avanzati della sua epoca.

