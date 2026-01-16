Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una limited edition da collezione

ROMA (ITALPRESS) - Al Bruxelles Motorshow 2026 Alfa Romeo ha presentato in anteprima mondiale la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, nuova serie limitata in soli dieci esemplari, pensata per collezionisti e appassionati di eccellenza italiana. È il primo frutto della partnership con Luna Rossa, icona della vela internazionale, e nasce all’interno del programma BOTTEGAFUORISERIE, che punta a creare vetture uniche, tecnologicamente avanzate e profondamente legate alla cultura delle competizioni italiane. Dal punto di vista tecnico, questa Giulia rappresenta la Quadrifoglio più efficiente aerodinamicamente di sempre. Il nuovo kit in carbonio a bassa resistenza, con appendici sul paraurti anteriore, profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e una grande ala posteriore, consente di generare fino a 140 chili di deportanza a 300 chilometri orari, assicurando stabilità, precisione e massimo controllo anche alle velocità più elevate. Gli esterni si distinguono per una vernice cangiante che richiama le sfumature dello scafo di Luna Rossa. Il contrasto bicolore, con cofano, tetto e parte posteriore in nero “ponte barche” abbinato al grigio, valorizza le linee scolpite della berlina, mentre i loghi Alfa Romeo in rosso sottolineano il legame con il mondo racing. L’abitacolo riflette la stessa ispirazione nautica: i sedili Sparco presentano texture e grafiche derivate dai dispositivi di galleggiamento dell’equipaggio Luna Rossa, mentre la plancia integra materiali originali provenienti dalle vele della barca, rafforzando il dialogo tra competizione su strada e su acqua. Con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, Alfa Romeo conferma la sua capacità di unire performance estreme, design esclusivo e tecnologia avanzata. abr/tvi/azn