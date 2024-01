TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo anche nel 2023 conferma la sua crescita costante con un raddoppio dei volumi e un aumento dello 0,6% della quota di mercato. Nonostante le incertezze nel settore automobilistico, il marchio si afferma come leader indiscusso nel comparto Premium. Tonale continua a brillare come il C-SUV Premium più venduto in Italia, chiudendo il 2023 con quasi 20.000 unità e una quota del 6% nel segmento. La versione top di gamma Plug-in Hybrid da 280 cv a trazione integrale Q4 ha contribuito significativamente al successo, ridefinendo gli standard di Sportività Efficiente e posizionandosi tra i modelli Premium Plug-in Hybrid preferiti in Italia. Inoltre, di particolare orgoglio per il Brand è stata la consegna all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato di Alfa Romeo Tonale, in configurazione specifica, consolidando così un legame che nasce negli anni ’50 per arrivare ai nostri giorni. In particolare, entro la fine del 2024, sarà completata la consegna del primo lotto di 400 Tonale Hybrid all’Arma destinate ai nuclei radiomobile in tutta Italia. La stessa fiducia a Tonale è stata espressa dalla Polizia di Stato che vedrà il proprio parco auto arricchirsi di 850 unità entro il primo semestre del 2024.

Anche Stelvio ha confermato ottime performance conquistando una quota del 10% nel segmento D-SUV e consolidando il suo successo nel comparto delle flotte aziendali e noleggi, anche attraverso il riconoscimento dal prestigioso titolo di “Miglior auto per dirigenti” recentemente assegnatogli ai “Mission Fleet Awards”. Stelvio continua ad essere un modello di grande appeal per professionisti e dirigenti d’azienda che lo scelgono come auto aziendale per le sue indiscusse doti di stile, sportività e tecnologia. Va sottolineato che nel canale B2B, dove le motorizzazioni termiche incidono per il 73%, Stelvio è leader con un market share del 16,8%. Forte di questi risultati, Alfa Romeo è pronta a giocare da protagonista nel 2024 con il lancio della Milano, che segna il ritorno del Brand nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Milano è espressione pura del DNA di nobile Sportività Italiana ed è il primo SUV 100% elettrico del marchio a conferma dell’impegno di Alfa Romeo per una mobilità sostenibile.

