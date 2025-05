Alexia torna con ‘Follow’, il nuovo singolo in uscita il 9 maggio

MILANO (ITALPRESS) – Follow, in uscita il 9 maggio, è il nuovo singolo di Alexia. Un mix di sound coinvolgente e messaggi importanti e mostra la capacità di Alexia di dire qualcosa di profondo dietro un’apparente leggerezza.

Scritto con Alessandra Flora, Marco Guazzone, Gianni Pollex, Lara Ingrosso e Leonardo Lamacchia e la produzione di Carl Ryden, Follow riprende il termine che più è legato ai social: alla rincorsa ad essere seguiti in ciò che si fa da più persone possibili, senza capire se chi ti segue ti apprezzi veramente.

In questo brano, invece ci si ferma, si ascolta, non si giudica, si tende una mano. “Nel caos di un’omologazione che tende sempre di più verso il basso, incapace di dare conforto e serenità, ma di soddisfazioni solo apparenti e fugaci, c’è il tentativo di aprire il cuore e aprirsi agli altri, nella speranza di valorizzare le proprie unicità che solo insieme si esaltano e si completano” – racconta Alexia – “Le paure, i sogni e le insicurezze si assomigliano negli sguardi di chi non sa cosa sia l’arroganza, ma sa che cosa è la vicinanza…. Questa vita non è una gara, è piuttosto un viaggio senza una mappa. Stiamo ancora imparando”.

Per celebrare il suo atteso ritorno alla dance – il genere che l’ha consacrata regina indiscussa negli anni ’90 – Alexia annuncia “The Party – back to the dancefloor”, un imperdibile concerto evento: una serata esplosiva all’insegna del ballo e dell’energia che si terrà il 26 marzo 2026 al Fabrique di Milano.

Un’occasione imperdibile per ripercorrere i momenti più iconici della sua straordinaria carriera, tra hit intramontabili e nuove produzioni pronte a conquistare il pubblico. In scaletta, i brani inediti si fonderanno con i grandi successi del passato come “Summer Is Crazy”, “Uh La La La” e la leggendaria “Think About The Way” con Ice Mc, resa celebre anche dalla colonna sonora di Trainspotting firmata da Danny Boyle.

Un brano che ha portato Alexia ai vertici delle classifiche internazionali e a diventare la prima artista italiana ad esibirsi al celebre Top of the Pops in Inghilterra. Il concerto è prodotto da A1 Concerti. I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi su Ticketone al link: https://www.ticketone.it/artist/alexia/.

