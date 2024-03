Alexa applicata al mondo hospitality, un aiuto per lo staff

Alexa applicata al mondo hospitality, un aiuto per lo staff

MILANO (ITALPRESS) - Si è svolto a Milano un evento per festeggiare il primo compleanno di Alexa Smart Properties Hospitality in Italia. Pietro Catello, Head of Alexa Smart Properties Hospitality Italia afferma: "Migliaia di strutture la utilizzano già". f03/mgg/gtr