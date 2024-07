Alessandro Delli Noci “La Regione Puglia guida le Pmi verso il futuro”

BARI (ITALPRESS) - “Guidare il cambiamento, supportare le piccole e medie imprese nelle grandi rivoluzione tecnologiche e innovative è la sfida che stiamo portando avanti. Di questi due bandi, uno aiuta nella fase consulenziale rispetto ai temi dell’innovazione, dell’economia circolare, della transizione energetica, della trasformazione digitale, della sicurezza informatica e dell’ecommerce; l’altro, invece, rafforza le relazioni con il mondo della ricerca e delle imprese. Queste reti devono servire per investire in nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, del digitale, dell’internet delle cose. È un’opportunità in più che vogliamo dare alle nostre piccole e medie imprese per guidarle verso il futuro”. Lo ha affermato, a Bari, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci presentando i bandi “Trasformazioni” e “Reti”, che mettono a disposizione delle Pmi 50 milioni di euro per “servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico e interventi di trasformazione digitale a supporto delle Pmi” e per “sostegno alla ricerca collaborativa”. “Nel concreto - ha aggiunto l’assessore - può cambiare tantissimo, soprattutto con il bando ‘Trasformazioni’. Può dare una mano per esempio a tutte le imprese del settore del commercio ad affrontare il tema dell’ecommerce o aiutarli nella sicurezza informatica, nelle applicazioni dell’intelligenza artificiale, nelle diagnosi energetica prima di fare un investimento legato all'efficientamento energetico, oppure, perché no, a costruire un piano di economia circolare che porti a un risparmio reale”. xa2/vbo/gtr