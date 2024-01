CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono pronta, ho avviato tutti i passi burocratici necessari a presentare la mia candidatura con la lista Anima di Sardegna”. Lo annuncia l’ex vice presidente della Regione e consigliera regionale di Forza Italia, Alessandra Zedda. Alla vigilia della riunione di coalizione, a palazzo Tirso a Cagliari, che dovrebbe far emergere il candidato definitivo del centrodestra alle Regionali, ecco la mossa a sorpresa dell’esponente forzista che questa mattina ha presentato in Consiglio l’adesione tecnica al nuovo gruppo da lei fondato. “Mi farebbe cambiare idea solo una proposta di rottura e discontinuità, che scardini gli schemi nazionali di spartizione tra le regioni” ha detto ancora Zedda che comunque non ha, per il momento, abbandonato Forza Italia.

Foto: screenshot video ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).