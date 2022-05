FIRENZE (ITALPRESS) – “In questi anni abbiamo fatto nostro il premio “Fair Play-Menarini”. Prima eravamo solamente sponsor, oggi è diventata una fondazione del nostro gruppo perchè riteniamo che i valori del fair play vadano di nuovo portati al centro. Vogliamo portare questo fair play anche dentro le mura di casa nostra e a luglio avremo il primo evento del ‘Fair Play-Menarinì totalmente made in Menarini grazie a Valeria Speroni Cardi e alle ragazze del suo gruppo che ci stanno dando un contributo straordinario”. Lo ha annunciato Lucia Aleotti, azionista e membro del board Menarini, nel corso della presentazione a Firenze di ‘Raffaellò, volume prodotto dall’azienda farmaceutica, dedicato all’illustre architetto e pittore. Lucia Aleotti ha aggiunto che “Menarini organizzerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ‘I campioni si raccontanò, in cui campioni vincitori di questa edizione del premio ‘Fair Play’ potranno raccontarsi attraverso un colloquio con un giornalista sportivo”. Lucia Aleotti ha voluto ringraziare per l’evento che si svolgerà a luglio prossimo l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione.

– foto uff.stampa Premio Fair Play Menarini –

(ITALPRESS).