NOALE (ITALPRESS) – Aleix Espargarò ha scelto la gara di casa, a Barcellona, per annunciare il ritiro dalla MotoGP a fine stagione. Ha scelto questa pista perchè è cresciuto a Granollers, a pochi chilometri dal paddock, e perchè qui l’anno scorso ha scritto una delle pagine più belle della storia di Aprilia Racing con la doppietta insieme a Maverick Vinales. La carriera di Aleix è profondamente legata ad Aprilia Racing, da otto stagioni corre

con il team italiano, avendo segnato i momenti più belli della sua storia recente, con tre gran premi vinti (Argentina 2022, Silverstone e Barcellona 2023), una vittoria nella sprint (Barcellona 2023), oltre alle 3 pole e i 10 podi. La storia però non finisce qui, c’è ancora una lunga stagione davanti, a partire da Barcellona dove Aleix e Aprilia Racing si sono sempre resi protagonisti di grandi prestazioni. “Sono felice di poter annunciare il ritiro come pilota full time. Sono stati 20 anni bellissimi dentro questo paddock e sono molto felice e fiero di quello che abbiamo fatto insieme con Aprilia. Abbiamo fatto la storia e questo non si dimenticherà mai. Mi sono divertito tantissimo e abbiamo creato un gruppo umano incredibile. Ci attende un weekend molto bello, in una pista che mi piace e dove vado forte, e ci sono ancora tante gare fino a Valencia per essere competitivi” le parole di Aleix Espargarò. “Aleix è un grande compagno di squadra. Abbiamo passato quattro anni insieme e vissuto momenti indimenticabili. Insieme siamo riusciti a portare Aprilia al top, ho dei bellissimi ricordi con Aleix. Abbiamo ancora un anno davanti per portare insieme Aprilia ancora più in alto” il commento di Maverick Vinales. Massimo Rivola ringrazia Espargarò “perchè con te abbiamo costruito una storia incredibile. Grazie per non aver mollato nei momenti difficili e per essere stato un grande esempio per tutti noi. Hai conquistato la fascia di Capitano sul campo per meriti. Ci hai regalato il primo podio, la prima pole position, la prima vittoria qui a Barcellona e la prima doppietta con Maverick. Il tuo spirito, con i tuoi alti e bassi, con il tuo carattere, rispecchiano l’energia di questa squadra e di tutta Noale. Non so cosa farai nel futuro, ma rimarrai sempre un pilota Aprilia. Da oggi si apre una pagina nuova per il mercato piloti e sicuramente Aprilia Racing non starà a guardare. Con il nostro stile, garantiremo un futuro grandioso a questa squadra, che tu hai contribuito a rendere un vero top team”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]