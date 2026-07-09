Alberini “Sistema Italia al fianco delle aziende interessate alla Libia”

ROMA (ITALPRESS) - L'Ambasciata italiana a Tripoli e l'intero Sistema Italia sono pronti ad assistere le aziende che intendono affacciarsi alla Libia. Lo ha dichiarato Gianluca Alberini, ambasciatore d'Italia a Tripoli, a margine dei lavori dell'evento di presentazione della Misurata Free Zone, organizzato presso Unioncamere a Roma dalla Camera di Commercio Italo-Libica e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tripoli, Unioncamere e l'International Propeller Club - Port of Roma. lcr/azn