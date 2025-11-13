Home Video News esteri Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con...
Albania, Rama “L’accordo sui migranti lo rifarei 100 volte, ma solo con Italia”
ROMA (ITALPRESS) - L'accordo sui centri per i migranti "lo rifarei altre cento volte, ma con l'Italia. Con altri Paesi mai, e se qualcuno mi chiede il perché io rispondo: perché non siete l'Italia". Così il primo ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania. xb1/sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi