Albania, Piantedosi “Discussione su costi forze polizia è provinciale e miope”

MILANO (ITALPRESS) - "Non si tratta di un 5 stelle come inteso in Italia. Il costo complessivo si aggira intorno agli 80 euro giornalieri per tutto, ovvero per vitto e alloggio. Questa è una cornice economica massima che viene raggiunta solo se il personale viene impiegato al massimo dei numeri. La discussione sui costi è provinciale e miope poiché si fonda sul fatto che noi i nostri poliziotti li trattiamo bene, a differenza di chi in passato destinava loro altro tipo di alloggiamenti". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a margine del Forum Internazionale del Turismo a Milano alla domanda sul rinnovo dell'accordo per alloggiare in resort a 5 stelle gli agenti di servizio nei centri in Albania. "Noi riteniamo quanto fatto in Albania un investimento che l'Europa ci chiede, avalla e approva - ha aggiunto - Proprio ieri, in un vertice con la Germania, quest'ultima si è resa protagonista di iniziative importanti sui cosiddetti "return hub", ovvero sulla realizzazione di centri di trattenimento e rimpatrio in paesi terzi sicuri". (ITALPRESS). xh7/abr/