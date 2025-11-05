Albanese “Diffondere la cultura della legalità, soprattutto nelle scuole”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il tema della prevenzione e soprattutto il tema del riciclaggio, che ha un doppio effetto penalmente, sono importantissimi, specialmente in una terra come la Sicilia. Ne abbiamo parlato con professionisti di prim'ordine, soprattutto con la Guardia di Finanza che ci ha spiegato quali sono le attività da fare e le attività, soprattutto di prevenzione, che interessano e la Camera di Commercio come sempre si mostra disponibile anche a potenziare le proprie piattaforme informatiche per poter fare accertamenti, approfondimenti sul tema. In più abbiamo invitato due scolaresche perché è interesse nostro cominciare a diffondere la cultura della legalità, soprattutto nelle scuole". Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, a margine dell'incontro dal titolo "Le attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo".