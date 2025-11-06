Al Vittoriano la mostra dedicata ai 120 anni di Ferrovie dello Stato

ROMA (ITALPRESS) - Un viaggio lungo oltre un secolo, tra binari e trasformazioni sociali, innovazioni tecnologiche e grandi sfide del Paese: è questo il racconto al centro della mostra, a Roma, "Le ferrovie d'Italia (1861-2025). Dall'unità nazionale alle sfide del futuro", promossa e organizzata da VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e dal Gruppo FS Italiane. f04/mgg/gsl