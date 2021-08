ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo nelle adesioni (gli iscritti sono arrivati alla quota record di 132), il Trofeo Pirelli-Accademia è pronto a vivere gli ultimi decisivi appuntamenti che, entro l’inizio di ottobre, decideranno i vincitori di ciascuna delle nove zone geografiche delle Coppe ACI Sport legate ai rally nazionali. Si sapranno sia chi avrà diritto ai premi di Zona messi in palio da Pirelli che il nome dei piloti che potranno prendere parte alla Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia, che quest’anno sarà il Rally Città di Modena, in programma il 31 ottobre, dove si contenderanno un ulteriore ricco montepremi.

Al momento niente è ancora deciso, visto che in tutte e nove le Zone saranno proprio i rally conclusivi a stabilire il nome dei vincitori, a conferma della generale grande competitività. E’ possibile ambire ai premi con qualunque tipo di vettura e non solo con quelle delle categorie più performanti.

Dalle moderne sofisticate R5 a trazione integrale alle trazioni anteriori più datate e vicine alla serie, a conferma dell’ampiezza e varietà della gamma dei prodotti Pirelli per i rally su ogni tipo di fondo: dai PZero per l’asfalto, ai Cinturato per pioggia, neve e ghiaccio, agli Scorpion per gli sterrati.

Da segnalare anche che i piloti iscritti al Trofeo Pirelli-Accademia sono attualmente al comando alla classifica assoluta ACI Sport nella maggior parte delle Zone (Elwis Chentre nella Z1, Andrea Spataro in Z2, Filippo Bravi in Z4, Carmine Tribuzio in Z7 e Roberto Lombardo in Z8) e in corsa per il successo finale anche nelle rimanenti zone.

