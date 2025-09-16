Al via la terza edizione di Mes3land, il grande parco divertimenti per tutte le età

VENEZIA (ITALPRESS) – Da giovedì 18 a lunedì 29 settembre 2025, Mestre si prepara a vivere undici giorni di festa con il ritorno di Mes3land, il grande parco divertimenti che trasformerà l’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo di via Torino in un universo di musica, spettacoli e divertimento per tutte le età. L’iniziativa, inserita nel palinsesto de Le Città in Festa del Comune di Venezia, è promossa dall’Associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela Spa. A presentare il ricco programma della manifestazione il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme all’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, al direttore operativo di Vela Spa, Fabrizio D’Oria e ai rappresentanti dell’Associazione Eventi 2000.

‘Mes3land è un grande villaggio del divertimento vicino al Campus Scientifico in via Torino – ha dichiarato il sindaco Brugnaro – Un luna park progettato per offrire divertimento a tutte le età, aperto non solo ai residenti del territorio veneziano, ma anche a coloro che risiedono nel padovano e nel trevigiano, viste le grandi dimensioni del parco divertimenti e le sue caratteristiche metropolitane che contribuiscono a creare un senso di comunità. Anche quest’anno ci saranno giornate speciali dedicate a persone meno fortunate, oltre a tanto divertimento e momenti di aggregazione per tutti. La serata conclusiva coinciderà con la Festa di San Michele, ci sarà il concerto dei Batisto Coco e lo spettacolo pirotecnico. Una manifestazione, ormai giunta alla sua terza edizione, che nel corso degli anni sta riscuotendo sempre maggiore successo attirando un pubblico sempre più ampio e ampliando la sua offerta di intrattenimento ‘.

Con i suoi sessantamila metri quadri di superficie, Mes3land si conferma un appuntamento consolidato del settembre mestrino. Per undici giorni l’area dell’Ex Mercato Ortofrutticolo di Via Torino si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, ospitando una settantina di attrazioni, un grande palco per concerti di musica dal vivo, mercatini e un villaggio tematico con una proposta food diversificata. Il grande luna park aprirà ufficialmente i battenti giovedì 18 settembre alle ore 15.30, dando il via a un’esperienza pensata per adulti, bambini e famiglie che potranno divertirsi provando le numerose attrazioni presenti tra la ventina di maxi-giostre comprese le extreme, le ancor più numerose giostre medie.

Tra le novità più attese dell’edizione 2025, spicca l’ampliamento dell’area dedicata alle giostre, che quest’anno si estenderà anche lungo la bretella sinistra dell’Ex Mercato Ortofrutticolo, offrendo ancora più spazio e attrazioni per il divertimento di tutti. Questo potenziamento permetterà una distribuzione più fluida del pubblico e una maggiore varietà di esperienze ludiche, rendendo il luna park ancora più spettacolare. A rendere l’esperienza ancora più gustosa sarà la ricca offerta gastronomica grazie al rinnovato parco food truck e alla presenza di apprezzati operatori del settore cittadino.

Accanto alle attrazioni, prenderà vita una nuova zona pensata per il relax e la socialità: in collaborazione con il Casinò di Venezia, che riproporrà l’apprezzato format di Baia del Forte, nel cuore di Mes3land sarà presente un’ulteriore area food & beverage pensata per venire incontro alle richieste di un pubblico diversificato. Ma non mancheranno le sorprese per i più piccoli: quest’anno, i protagonisti assoluti saranno i dinosauri del Jurassic Mes3 Park, un’area tematica interamente dedicata al mondo preistorico, con scenografie immersive, installazioni interattive e attività pensate per stimolare la curiosità e il divertimento dei bambini. Un viaggio nel tempo tra creature gigantesche e avventure emozionanti, che promette di diventare uno dei luoghi più fotografati dell’intera manifestazione.

“Il territorio risponde sempre con grande entusiasmo quando proponiamo nuove manifestazioni – ha commentato Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela Spa – e uno degli aspetti più gratificanti è poter riproporre un programma in costante evoluzione, che ci riconferma come punto di riferimento per l’intrattenimento cittadino. Negli anni siamo passati da un approccio quantitativo a uno qualitativo, con una selezione attenta e sicura delle attrazioni, pensata per garantire il massimo comfort e divertimento a tutte le fasce d’utenza. È fondamentale sottolineare il lavoro corale svolto da tutta l’Amministrazione comunale, con il prezioso contributo di realtà come Veritas, Actv e il costante impegno della Polizia Locale, che garantirà la sicurezza e il presidio dell’intera area”.

Presenti, tra gli altri, anche l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce e Federico Tagliapietra di AVM. Il parco divertimenti prenderà vita ogni giorno dalle 15.30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai concerti e alle serate dj set, che inizieranno alle 20.30. Venerdì e sabato resterà aperto fino alle ore 01, mentre la domenica l’apertura è prevista alle 10.30. Anche quest’anno la manifestazione dedica una delle sue giornate alle associazioni del territorio impegnate nel sociale: dalle 10.30 alle 12.30 di lunedì 22 settembre, infatti, i membri di associazioni, cooperative ed enti potranno divertirsi sulle giostre del luna park e trascorrere una bella giornata tutti insieme. Grandi nomi e proposte coinvolgenti intratterranno il pubblico di Mes3land, tenendo ancora viva l’estate e la voglia di divertimento.

‘La terza edizione di Me3land – ha sottolineato l‘assessore Mar – dimostra che si possono gestire eventi nel tempo, introducendo elementi di novità che richiedono adattabilità e innovazione costante. Siamo riusciti a diversificare l’offerta per attrarre un pubblico sempre più vario, creando una comunità più solida attorno all’evento. Continuiamo a lavorare per rendere questa città sempre più attrattiva per il territorio circostante e a livello internazionale. Non sarà solo una festa: è anche un gesto simbolico, una vera e propria ricucitura urbana che riporta il cuore pulsante di Mestre in una zona prima periferica e sottoutilizzata, trasformandola in un prolungamento vivo e accogliente della città, collegata con il polo universitario e Forte Marghera”.

Novità anche per ciò che riguarda la programmazione artistica che per questa edizione punterà sulla collaborazione con alcuni tra i migliori promoter e locali del territorio come ad esempio Hard Rock Cafè Venezia, Home, Suonica e Like Agency che porteranno sul palco i propri format di maggior successo. Il sipario si apre giovedì 18 settembre con l’inaugurazione ufficiale alle ore 18.30; a seguire, alle 20.30, Hard Rock Cafè Venezia e Home proporranno una rivisitazione moderna del classico Karaoke con “Open Mic” dove il pubblico sarà il vero protagonista e attore della serata.

La musica continua venerdì 19 alle 20.30 con I Love Mes3 – Deejay History : i dj’s storici di Mestre saliranno sul palco insieme per un viaggio nella storia della dance mixando rigorosamente dischi in vinile. Il weekend si annuncia esplosivo: sabato 20 debutta Jurassic Mes3 Park – “Qualcosa sta arrivando”, un’esperienza immersiva tra scenografie spettacolari e suggestioni preistoriche, in programma alle 16.30. A seguire, alle 19, Like Aagency proporrà il proprio format Strictly music show che fa divertire da anni migliaia di ragazzi. Domenica 21, Jurassic Mes3 Park torna alle 16.30 per i più piccoli, mentre alle 20.30 si balla con Muévete, il DJ set firmato Hellen.

La settimana successiva si apre lunedì 22 con una giornata speciale dedicata alle associazioni e alle persone con disabilità, che culmina alle 20.30 con un DJ set inclusivo. Martedì 23, alle 15.30, è tempo di Luna Park Promotion Day, seguito da musica e animazione serale. Mercoledì 24 alle ore 20, visto il successo delle passate edizioni, sarà la volta di Country night in collaborazione con le scuole di ballo ed associazioni del territorio, musica country e folk american style.

Giovedì 25 settembre è pensato per le famiglie: alle 17.30 arriva il coloratissimo Lucilla Show 2025, uno spettacolo che incanterà grandi e piccini. La serata prosegue alle 20.30 con l’esibizione del gruppo La Mente di Tetsuya, che porterà sul palco un tributo alle sigle dei cartoni animati più amati. Il ritmo non si ferma: venerdì 26, alle ore 20, va in scena il Just Hits Show, mentre sabato 27, alle 20.30, si rinnova la collaborazione con Hard Rock e Home con “When we Were Young”, serata di punta del locale trevigiano durante la quale si celebrano i più grandi successi musicali dal 2000 ad oggi. Dj Christian ed Effe Dark Side live performance. Domenica 28, alle 20, è il momento di scatenarsi con l’originale serata “Febbre a 90”, il party dedicato alla musica degli anni Novanta organizzato da Suonica.

Il gran finale è previsto per lunedì 29 settembre: alle ore 20, il gruppo Batisto Coco porterà in scena “Ciapai co e bombe”, una serata musicale a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Sogni, organizzazione no profit che realizza attività e sogni a sostegno di bambini e adulti affetti da patologia oncologica e terminale. A chiudere l’edizione 2025 di Mes3land, alle 22.30, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Mestre con fuochi d’artificio e musica in occasione del Santo Patrono della città.

Diversi i servizi offerti ai visitatori: un’area park bici e moto esterna, una navetta circolare con partenza da Venezia e transito nei pressi della Stazione Ferroviaria di Mestre (Vempa) e Mestre Centro (Piazza XXVII Ottobre), che passa con una frequenza di 20 minuti (ai minuti 10-30-50 da Piazzale Roma A8) nella fascia oraria dalle ore 18 a mezzanotte dal lunedì al giovedì; dalle ore 19 all’una di notte il venerdì e il sabato, e dalle ore 16 alla mezzanotte la domenica.

Mes3land è inoltre raggiungibile con un tragitto pedonale inferiore ai 15-20 minuti dai seguenti parcheggi: Park S. M. dei Battuti, Park Einaudi, Park Ex Umberto I, Park XXVII Ottobre, Park Forte Marghera, Park Bissolati, Park Da Vinci, Park Interspar, Park Ca’ Marcello, Pala Expo. È possibile parcheggiare nei Park AVM Costa e Candiani e nelle strisce blu del centro di Mestre. L’area è facilmente accessibile anche dalle aree sosta di San Giuliano, Forte Marghera, Park Petroli, PalaExpo Aquae oltre che dai parcheggi di viale Ancona, via Torino Interspar e Cadoro. Per raggiungere Mes3land è possibile utilizzare anche le linee 31H/32H Circolare Mestre (dal lunedì al sabato) e 43 Venezia Piazzale Roma-Stazione Ferroviaria Mestre.

