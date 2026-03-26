Al via Shift, la piattaforma per la transizione ecologica

ROMA (ITALPRESS) - Mettere in rete competenze industriali, ricerca e governance territoriale per affrontare in modo sistemico le sfide della transizione ecologica: con questo obiettivo nasce SHIFT, la piattaforma promossa da Gruppo CAP che riunisce operatori industriali, tecnologici, centri di ricerca e soggetti della pianificazione territoriale, con l’ambizione di creare un luogo stabile di confronto e di lavoro comune. Il progetto è stato presentato a Roma, presso la sede dell’Istituto Luigi Sturzo, nel corso di un evento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo scientifico. f25/mgg/gsl